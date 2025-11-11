Habertürk
        Milliler'de Bulgaristan ve İspanya hazırlığı - Futbol Haberleri

        Milliler'de Bulgaristan ve İspanya hazırlığı

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

        Giriş: 11.11.2025 - 21:03 Güncelleme: 11.11.2025 - 21:03
        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya'yla karşılaşacak olan milli takımımız, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan hazırlık çalışmasıyla başladı. Sonrasında oyuncular iki gruba ayrıldı. Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular, yenilenme idmanı için salonda kalmaya devam etti. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından sahada pas çalışması gerçekleştirdi. Sahada hücum ve savunma organizasyonlarına çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel oyunla tamamlandı.

        A Milli Takım'ın bugün gerçekleştirdiği çalışmada Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundaki Ayberk Karapo ve İsak Vural da yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyonunun yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da ay-yıldızlıların antrenmanını tribünden takip etti.

        A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ve İspanya maçının hazırlıklarını yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

