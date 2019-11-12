Milliler 5 yıl sonra TT Stadı'nda!

12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda maç yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.
Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.
TT STADI'NDA 8. MAÇ
Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.
İLK MAÇ ESTONYA
Türk Milli Takımı, bu statta özel maçta 10 Ağustos 2011'de Estonya'yı 3-0 mağlup etti, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan'ı 2-1, Azerbaycan'ı 1-0 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım 2011'de Hırvatistan'a karşı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında 3-0 mağlup oldu.
Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım 2012'de özel maçta Danimarka ile karşılaştı. Aynı zamanda milli takımın tarihteki 500. maçı olan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkacak.
MAÇLAR
A Milli Futbol Takımı'nın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|10.08.2011
|Özel
|Estonya
|3 - 0
|02.09.2011
|2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kazakistan
|2 - 1
|07.10.2011
|2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Almanya
|1 - 3
|11.10.2011
|2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Azerbaycan
|1 - 0
|11.11.2011
|2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off
|Hırvatistan
|0 - 3
|14.11.2012
|Özel
|Danimarka
|1 - 1
|16.11.2014
|2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kazakistan
|3 - 1
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