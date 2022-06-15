AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen galaya katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, İstanbul'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, attıkları her adımın yeni projeleri tetiklediğini söyledi.

İstanbul'daki meslek liselerinde yakılan meşalenin 81 ile yayılmasıyla ortaya bambaşka bir hikaye çıktığını dile getiren Özer, meslek liselerinin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını kaydetti.

Mesleki eğitimin öneminin salgında daha da ortaya çıktığına işaret eden Özer, "Mesleki okul öğrenci ve öğretmenleri maske, dezenfektan, solunum cihazı ürettiler. Hatırlarsanız Bursa'da Tophane Tekirdağ Lisesi'nde hızlı antiseptik ürettiler. Mesleki eğitim okullarımızda 200 milyonluk yıllık gelirlerden, 1 milyar 162 milyonluk gelir kapasitesine ulaştık. Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli alan olan fikri mülkiyet ve sınai haklar alanına girdik. Eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz, dünya ile rekabet etmeniz mümkün değil, sadece güçlü ülkelerin taşeronu olabilirsiniz. İşte mesleki eğitimde mütevazı başlangıçlarla patent, faydalı model, marka tasarım tescilleriyle ilgili çok önemli adımlar atıldı. Milli Eğitim Bakanlığının 2022'nin ilk 5 ayında almış olduğu tescil sayısı 7 bin 200" dedi.

Bakan Özer, artık meslek liselerinde farklı bir ekosistem olmaya başladığının altını çizerek, "Meslek liselerinde Ar-Ge merkezleri kurduk, şu anda 55 Ar-Ge merkezimiz var. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı. 25 Aralık 2021 itibarıyla üç önemli kritik değişiklikle, işverenler üzerindeki 3308 sayılı kanunla, çırak aldığınız zaman asgari ücretin yüzde 30 payını verme külfetini kaldırdık, tamamen devlet olarak üzerimize aldık. Aynı zamanda 3'üncü sınıfa geldiği zaman kalfaların almış olduğu asgari ücretin yüzde 30'unu da yüzde 50'ye çıkardık. Bugün çırak-kalfa sayısı 510 bin, 2022'nin sonunda 1 milyona çıkartacağız. 'Çırak, kalfa bulamıyorum' retoriğini sanayicilerle birlikte tarihe gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimde yeni hikayeler yazacaklarını vurgulayan Bakan Özer, "Çözüm üretmemiz gereken bir kitlemiz var. İşte mesleki eğitim merkezinde bu kitleyi mesleki eğitimle buluşturup yepyeni bir açılım yaparak 2023'te OECD ortalamasını yakalayacağız. Biz el ele verdiğimiz zaman, bu güzel ülkede çözemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığına inanıyoruz" dedi.