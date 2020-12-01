Brown, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda annesi ile Noel alışverişi yapmak için gittiği mağazada yaşadığı bir olayı anlattı.

16 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şöhretin getirdiği aşırı ilgi ve sınırları zorlamaktan bahserek bir genç kızın, reddedilmesine rağmen ısrarla kendisinin videosunu çektiğini söyledi.