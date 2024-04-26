Millie Bobby Brown'ın nişanlısının burnu kanayınca 'iğrenme hissi' yaşamış
'Stranger Things'in ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, yakın zamanda nişanlısı Jake Bongiovi'nin burun kanamasının ona 'iğrenme hissini' yaşattığını itiraf etti
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İspanyol asıllı ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, verdiği ve sosyal medyada çok konuşulan bir röportajında da, nişanlısının uçuş sırasında burnunun kanadığını ve bu durumun kendisinde iğrenme hissi uyandırdığını itiraf etti.
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Millie Bobby Brown, burun kanamasına fazlasıyla aşina olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı; "Birincisi, en uygunsuz zamanda burnu kanadı. Yeni inmiştik, emniyet kemeri işareti hâlâ yanıyordu ve ben ona sakin olması gerektiğini söyledim. İkincisi, sanki acı veriyormuş gibi davranıyor ve ben acı çekmediğini biliyordum" dedi.
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Bazı hayranları, Millie Bobby Brown'ın mizah anlayışını takdir etti. Ancak diğerleri, oyuncunun burun kanamasına tepkisinin duyarsız olduğunu iddia etti.
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Bu 20 yaşındaki oyuncunun, benzersiz yanlarını ilki değil. Aynı röportajda, şemsiye taşıyan erkeklerden hoşlanmadığını da söylemişti. Daha önce de ünlü oyuncu Glamour Dergisi'ne yemek fotoğrafı çekmeyi, "Utanç verici" bulduğunu şu sözlerle belirtmişti; "Yemeklerimin fotoğrafını çekmiyorum. Çizgiyi burada çiziyorum. Kameram ilk önce yemek yemiyor. Bence bu çok saçma. Telefonunuzu bırakın, yemeğinizi yiyin. Hiçbir zaman yemeğimin veya içeceğimin fotoğrafını çekmedim. Utandırıcı" şeklinde konuşmuştu.
Fotograflar: Suttherstock, Mega, Instagram