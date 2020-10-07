"O ROLÜ GERÇEKTEN İSTEMİŞTİM"

Millie Bobby Brown, bu konuyla ilgilii o dönemlerde hissettiklerini şu şekilde dile getirdi:

Sanırım reddedilmek beni çok üzmüştü, bu da herkese söylediğim bir şey. Bu sektör her zaman reddedilmelerle dolu. Bir kez 'Evet' almadan önce defalarca 'Hayır' alırsınız.

Reklam seçmelerine katılıyordum. Sonra Game of Thrones seçmesine katıldım ve reddedildim. O zaman, 'Bu gerçekten zor' diye düşündüm ve sanırım o rolü gerçekten istemiştim.