KARİYERİNE BİRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI

Millie Bobby Brown, 12 yaşındayken başrolünde olduğu 'Stranger Things' dizisiyle 2016'da da bir drama dizisinde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Emmy Ödülü adaylığı almıştı. Dizinin ikinci sezonuyla da 2018'de ikinci kez Emmy adaylığı kazanmıştı.

Brown, 2018'de Time Dergisi tarafından dünyanın 'En Etkili 100 Kişisi'nden biri seçildi ve listeye dahil edilecek en genç kişi olmuştu.