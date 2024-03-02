Millie Bobby Brown, aldığı evlilik teklifini anlattı

Geçtiğimiz günlerde Millie Bobby Brown, 'The Tonight Show'a konuk olduğu programın sunucusu Jimmy Fallon ile nasıl nişanlandıkları hakkında yeni ayrıntıları paylaştı. Brown; "Bunu kimseye söylemedim. Çünkü bazı anlar, önemli anlar var ve ayrıca bunun anlatılamayacak kadar iyi bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Temel olarak Jake ve ben dalış sayesinde yakınlaştık. Dalmayı seviyoruz, ehliyetlerimizi birlikte aldık.” diye söze başladı.