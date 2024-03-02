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        Haberler Dünyadan Millie Bobby Brown, aldığı evlilik teklifini anlattı

        Millie Bobby Brown, aldığı evlilik teklifini anlattı

        'Stranger Things' adlı dizinin ünlü oyuncusu Millie Bobby Brown, nişanlısı Jake Bongiovi'nin kendisine nasıl evlenme teklif ettiğini 'The Tonight Show'a anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 18:27 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:27
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          Nisan 2023’te nişanlandıklarını açıklayan 20 yaşındaki Millie Bobby Brown ve müzisyen Jon Bon Jovi'nin oğlu 21 yaşındaki Jake Bongiovi’nin nişanlanma hikâyesini Millie Bobby Brown, konuk olduğu programda anlattı.

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          Geçtiğimiz günlerde Millie Bobby Brown, 'The Tonight Show'a konuk olduğu programın sunucusu Jimmy Fallon ile nasıl nişanlandıkları hakkında yeni ayrıntıları paylaştı. Brown; "Bunu kimseye söylemedim. Çünkü bazı anlar, önemli anlar var ve ayrıca bunun anlatılamayacak kadar iyi bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Temel olarak Jake ve ben dalış sayesinde yakınlaştık. Dalmayı seviyoruz, ehliyetlerimizi birlikte aldık.” diye söze başladı.

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          "SANKİ BİR SİNEMA FİLMİ GİBİYDİ"

          Evlenme teklifinin su altında geldiğini açıklayan oyuncu; "Bana bir deniz kabuğu verdi ve bu hoşuma gitti. Ters çevirince bir yüzük çıkıyordu. Ve bu çok etkileyiciydi ve biz çıldırdık. Her neyse, yüzüğü elime taktı ve sonra yüzüğüm parmağımdan düştü… Sanki bir sinema filmi gibiydi." dedi

        • 4

          Sözlerine şöyle devam eden Millie Bobby Brown; "Bunun ardından Jake kendini öyle derine attı ki… Dalgıç da, 'Bunu yapamazsın, kelimenin tam anlamıyla kulakların, beynin patlayacak' dedi ama Jake yüzüğü geri almak için derin dalış yapmayı başardı.” Bu onun kim olduğunun bir yansıması ve her zaman birbirimizin arkasında olacağımızı ve destek olacağımızı anladığımızı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar:Mega, Shutterstock, Avalon

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