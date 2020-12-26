Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden SwimSwam tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde "Ulusal Gelişim Ödülü"nün sahibi Türkiye oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milli yüzücülerin 2020 yılı boyunca elde ettiği tarihi başarılar, uluslararası yüzme camiası tarafından dikkatle takip ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği titiz çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca genç, yüzme branşıyla tanıştı ve bu spora kazandırıldı.
Bu çalışmaların sonucunda milli yüzücülerin 2020 yılında elde ettiği başarılar, uluslararası yüzme camiasının da dikkatini çekti ve dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden SwimSwam tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde "Ulusal Gelişim Ödülü"nün sahibi Türkiye oldu.
Sitede yer alan, milli sporcuların son dönemde elde ettiği rekorların ve Türkiye'nin yüzme dalında altyapıya verdiği desteğin mercek altına alındığı haberde, sporcuların 2020 yılındaki performansları analiz ediliyor.
Bu yıl elde ettiği derecelerle yüzme dünyasının dikkatini çeken milli yüzücü Emre Sakçı'dan övgüyle bahsedilen makalede, "Emre Sakçı, Türkiye için bir yıl aradan sonra muhtemelen en kayda değer çıkış oldu. Uluslararası Yüzme Ligi'nde yer alan 23 yaşındaki yüzücü, 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. 100 metre kurbağalamada ise 55.74'lük derecesiyle de rekor kırdı. Sakçı, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi. 100 metre kurbağalamada, 2020'den önceki en iyi zamanından neredeyse bir saniye daha iyiydi." ifadelerine yer verildi.
Milli yüzücüler Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Beril Böcekler, Viktoria Zeynep Güneş'in derecelerinden de bahsedilen haberde, Merve Tuncel'in kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdığına dikkat çekiliyor.
Sporcuların çalışmalarına ev sahipliği yapan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri hakkında da değerlendirmelerin yer aldığı makale, şöyle tamamlanıyor:
"Türk sporcular, son üç yılda, toplam 90 yüzme yarışının 54'ünde ulusal rekorlar kırdı. Bu, bir sonraki olimpiyat döngüsünde dünya sahnesine çıkmaya hazır görünen bir ülke için çok hızlı bir yükseliş."
BAKAN KASAPOĞLU: GURUR DUYUYORUZ
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzmede tarihe geçecek bir yıla tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Milli yüzücülerin 2020 yılında elde ettiği başarılara ve kırdıkları rekorlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yüzmede tarihe geçen bir yıla tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Milli yüzücülerin 2020 yılı boyunca büyük başarılara imza attığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, elde ettikleri derecelerle başta Tokyo 2020 olmak üzere önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda ne kadar iddialı olabileceklerini bütün dünyaya kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Milli sporcularımızın başarılarının dünya yüzme camiası tarafından da yakından takip edildiğini görüyoruz. Kazanılan başarılar tesadüf değil. Ülkemizin sporcu altyapısına, doğru antrenör metotlarına ve uluslararası standartlardaki tesislere sahip olması, bu güzel tablonun en büyük sebepleri. Genç kardeşlerimizin başarıları ve rekorları, övgüyle bahsedilmeye devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz."
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 1 milyon kişiye ulaşılması hedeflenirken, bu proje ile on binlerce genç ve çocuğa yüzme branşı sevdiriliyor.
Öte yandan, yüzme havuzu olmayan bölgelerde kurulan sportif inovasyon ürünleri de binlerce gencin hızlı bir şekilde yüzme öğrenmesine ve havuzlara erişim sağlamasına aracılık ediyor.
Milli yüzücüler ise Bakanlığın geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde yeni rekorlara imza atmak için çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.
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