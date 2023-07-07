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        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

        Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, altın madalya kazandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 00:22
        Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu!
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        Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:58.89’luk derecesiyle Avrupa gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

        Milli sporcunun ardından Romanya’dan Vlad-Stefan Stancu ikinci (15:00.51), bir diğer Türk sporcu Emir Batur Albayrak da (15:00.57) üçüncü sırada yer aldı.

        Öte yandan organizasyonda mücadele eden bir diğer yüzücü Aykut Mert İravul ise 200 metre kelebek finalindeki 2:01.75’lik derecesiyle 7. oldu.

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