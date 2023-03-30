"Yazıcıoğlu davasını açığa kavuşturacaklarla yürüyeceğiz"

DHA

Milli Yol Partisi (MYP) lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"İLKESİZLİĞİN PEŞİNE DÜŞMEYECEĞİZ"

DHA'da yer alan habere göre Çayır, Milli Yol Partisi´nin şartlar ne olursa olsun ilkesizliğin peşine düşmeyeceğini söyleyerek, "İnandığımızdan, ortaya koyduğumuzdan, sözüyle özü bir olacak şekilde hareket edeceğiz. Asla günübirlik, duruma göre, şartlara göre hareket etmeyeceğiz. Biz milletimizle doğrularla, inandıklarımızla buluşacağız. İnanmadığımız bir şeyi neden yapalım? Vicdanımıza sığmayan, milletin menfaatine olmayan, millete gelecek kurmayan bir anlayışı milletimiz ile neden paylaşalım? Bir topluluğu bir yere taşımak, kendimizi bir şekilde güçlü kılmak için bu tür siyasetleri reddediyoruz. Milletimiz kendi geleceğini kendi inancı ve izanı ile kursun diye ortaya çıktık" diye konuştu.

"BU SİSTEME İTİRAZIMIZ VE İSYANIMIZ VAR"

Kötülere meşruiyet kazandırma anlayışının siyasetten uzak olması gerektiğini ifade eden Çayır, "Siyaset millete hizmet yolu olmalı, siyaset adaleti tesis yolu olmalı, siyaset insanı onurlu ve şerefli yaşatmalı, siyaset insanı refah içerisinde yaşatma amacı olmalı, siyaset süresiz olmalıdır. Bu sisteme itirazımız var. Bu sisteme isyanımız var.

"ELEKTRİĞİ UCUZLATMAK İÇİN SEÇİM Mİ BEKLEYECEKTİK"

Bu sistem böyle gitmemeli. Bu sistemin en çok zorluğunu yaşayan gariplerdir. Efendilerin kurduğu dünyayı yıkmak boynumuzun borcu olmalıdır. Elektriği ucuzlatmak için seçimi mi bekleyecektik? Milletimiz ile buluşacağız. Kendimizi anlatacağız. Milletimiz ile hayallerimizi, ufuklarımızı, yapacaklarımızı, bu sistemi nasıl değiştirmek zorunda olduğumuzu, tek celsede adaleti, süreli siyaseti, liyakat kurumunu nasıl kuracağımızı, borç ekonomisi yerine üretim ekonomisini nasıl ikame edeceğimizi tek tek anlatacağız. Anlatmak zorundayız" dedi.

"MİLLİ YOL PARTİSİ´NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ VAR"

Milli Yol Partisi lideri Çayır, sözlerine şöyle devam etti: "Milli Yol Partisi, kendi Cumhurbaşkanı adayı ile milletin huzuruna çıkmayı planlıyordu ancak yaptığımız istişarede arkadaşlarımız kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmamamızı önermişti. İstişarede böyle bir sonuç çıkmıştı ve ben de sonuca uydum. Milli Yol Partisi hangi Cumhurbaşkanı adayını desteklediği konusundaki görüşlerini 9 Nisan tarihine kadar açıklayacaktır. Milli Yol Partisi hangi Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğini bu şekilde açıklayacaktır. Herkes bilmelidir ki, Milli Yol Partisi, milletin lehine, çıkarına, menfaatine ne gerektiriyorsa o şekilde hareket edecektir.

"MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASI"

Milletin ve devletin çıkarı, geleceği neyi gerektiriyorsa ve adaletli dünyanın oluşumunda kim katkı sağlayacaksa, Muhsin Yazıcıoğlu´nun davasının, suikastının üstünü açık bir şekilde dosyayı yeniden açığa kavuşturacak ve bu anlamda adımlar atabilecek kimler varsa elbette ki onlarla aynı yolda yürüyeceğiz. Milli Yol Partisi´nin kırmızı çizgileri var. Milletin, vatanın, devletin birliği ile bu konuda hassas olanlarla beraber oluruz. Muhsin Yazıcıoğlu´nun davasında dosyanın açılmasına ve adım atılmasına yönelecekleri dikkate alacağız. Bu anlamda söz söyleyenler ve bizimle beraber bu yolda olanlarla hareket edebileceğimizi ifade ediyorum."

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta, Milli Yol Partisi'ni ziyaret etmişti. Ziyarette Türkiye'nin bugünkü sorunlarını ele aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, uygun ortamlar olduğunda tekrar konuşacaklarını ifade etmişti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır da ziyareti önemsediklerini kaydederek, "Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün faili meçhullerin aydınlatılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettik" ifadelerini kullanmıştı.