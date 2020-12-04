Avrupa’yı salladılar!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi mücadelelerinde bu hafta milli yıldızlar takımlarını sırtladı. Fransız temsilcisi Lille’de forma giyen Burak Yılmaz, dün Sparta Prag’ı sahasında konuk etti. Fransız takımı 1-0 gerideyken Yusuf Yazıcı’nın yerine 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına üç puanı getirdi. Bu sonuçla Lille gruptan çıkmayı garantiledi.
HAKAN ATTI, MILAN KAZANDI
İtalyan ekibi Milan ise İskoç temsilcisi Celtic'i konuk etti. Mücadelede Celtic 2-0 öne geçerken milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada attığı frikik golüyle farkı 1’e indirdi. Milan, kritik mücadeleyi 4-2 kazanırken puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Çalhanoğlu 61’de yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
İRFAN CAN'IN RESİTALİ
Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, çarşamba gecesi RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maça ise İrfan Can Kahveci damga vurdu. Biri frikik olmak üzere Alman ekibin kalesine 3 gol bırakan 25 yaşındaki milli yıldız, Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan’dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 4. yerli oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.
ÇAĞLAR'DAN ÜZÜCÜ HABER
Avrupa Ligi G Grubu'nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde İngiliz ekibi Leicester City ile karşılaştı. Zorya mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başladı. 10 maçlık aranın ardından sakatlığını atlatan Çağlar, 17. dakikada tekrar sakatlanarak yerini Wesley Fofana'ya bıraktı. Cengiz Ünder ise mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
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