Kanada’nın ev sahipliğinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Yalçın Çıtak, tarihi bir başarıya imza attı.

30 Ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 12 yarış sonunda 54 net puan elde eden Çıtak 1. sırayı alırken Yunanistan’dan Emilios Monos 2., Avustralya’dan Michael Compton ise 3. oldu.

19 Temmuz'da Dünya Gençler Yelken Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Çıtak, böylece 12 günde 2 şampiyonluk yaşayıp göğsümüzü kabarttı.