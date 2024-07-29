Milli yelkenci Merve Vatan olimpiyata kötü başladı
Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (Rüzgar Sörfü) kategorisinin birinci yarışında 22'nci, ikinci yarışında 23'üncü oldu.
Giriş: 29.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.07.2024 - 20:01
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonun IQ Foil kategorisinde yarışlar yapıldı.
Milli yelkenci Merve Vatan, birinci yarışında 22'nci, ikinci yarışında 23'üncü oldu.
Organizasyonun üçüncü yarışı yarın yapılacak.
Dün yeterli rüzgar olmaması nedeniyle ilk yarışlar bugüne ertelenmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ