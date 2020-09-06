Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alican Kaynar, 70 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son yarışına kadar madalya kazanma şansını sürdürdü.

Olimpik sporcu, 10 yarış sonunda elde ettiği 78 puanla Avrupa altıncısı oldu.