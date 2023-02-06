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Milli Yas nedir, ne demek? Milli Yas ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Milli Yas ilan edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından konuya ilişkin aramalar sıklaştı. İşte Milli Yas hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 06.02.2023 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ""6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı. Peki, "Milli Yas nedir, ne demek? Milli Yas ne anlama gelir?" İşte detaylar...

  • MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

    Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

    Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

    Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

  • Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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