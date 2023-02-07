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Milli yas nedir, ne anlama geliyor? Milli (Ulusal) yas ilan edinince ne olur?

Milli yas nedir, ne anlama geliyor? Milli yas ilan edinince ne olur?

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına acı bir haberle uyandı. Ülkemiz dün sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te ise Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde iki depremle yasa boğuldu. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan depremler sebebiyle Milli Yas ilan edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Milli yas nedir? sorusu gündeme geldi. İşte Milli yas hakkında bilgiler...

Giriş: 07.02.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen ve 10 ilimizi de etkileyen büyük depremin acı bilançosu ortaya çıkmaya başladı. 6 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasında bulundu. İşte Milli yas ile ilgili detaylar...

  • MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

    Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

    Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

    Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

  • Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.

  • MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

    Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir. Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir.

  • ULUSAL YAS GÜNLERİNDE BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR? 

    Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

    Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir. Diğer zamanlarda hükümet, Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir.

  • Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükümet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir.

    Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrak, durum ne olursa olsun asla yarıya indirilmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'deki bayrak ise sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir. Yarıya çekilecek bayrak öncelikle tam yüksekliğine yükseltilmeli, daha sonra ise direğin yarısına indirilmelidir.

  • EN SON ULUSAL YAS NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

    2015 Ankara saldırısı'nın ardından Türkiye'de 10-12 ve KKTC'de 11-13 Ekim 2015 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

    2016 Atatürk Havalimanı saldırısı'nda hayatını kaybeden insanlar için 29 Haziran 2016 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir günlük millî yas ilan edilmişti.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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