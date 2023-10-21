Milli yas ne zaman, saat kaçta bitecek? Gazze için milli yas kaç gün sürecek?

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir.Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir. Ayrıca milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir.