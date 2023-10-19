Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur, neler yasaklanır? İşte detaylar

        Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte detaylar

        Gazze'de İsrail'in yürüttüğü operasyonlar ve bu nedenle hayatını kaybeden Filistinlilerin acılarını paylaşmak amacıyla üç gün yas ilan edildi. Peki, milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması ve bu nedenle en az 500 kişinin hayatını kaybetmesi ülkemizde ve dünyada büyük tepki uyandırdı. Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edildi. Peki, milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTECEK?

          18 Ekim Çarşamba akşamı başlayan üç günlük milli yas Cumartesi akşam gün batımıyla sona erecek.

        • 3

          MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

          Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir.Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir. Ayrıca milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir.

        • 4

          MİLLİ YASTA BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

          Milli yas günlerinde bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Habertürk Anasayfa