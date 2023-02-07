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Milli yas ilan edildi: Büyükelçiliklerde bayraklar yarıya indi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'nin en az 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen iki büyük depremin ardından ülke genelinde Milli yas ilan edildi. Türkiye'deki ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde de bayraklar yarıya indi

Giriş: 07.02.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Milli yas ilan edildi: Büyükelçiliklerde bayraklar yarıya indi
Büyükelçiliklerde bayraklar yarıya indi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde 7.7, öğlen saatlerinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana iki deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. Türkiye'nin 10 ilini ciddi şekilde etkileyen depremlerin ardından ülke genelinde Milli yas ilan edildi. Yurt dışındaki büyükelçiliklerde de bayraklar yarıya indi.

BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğindeki bayraklar yarıya indirildi, büyükelçiliğin önüne karanfiller bırakıldı. Büyükelçiliğin karşısındaki Atatürk Heykeli'nin yanında bulunan Azerbaycan bayrağı da yarıya indirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk milletinin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirtti. Elden geldiğince bütün kuruluşlarla sahadaki çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bağcı, "Ülkemizin güneydoğusu ve Akdeniz bölgesinde 10 ilimizi, onlarca ilçemizi, kasabamızı, köyümüzü etkileyen, milyonlarca insanımızı etkileyen, hayatını etkileyen büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Devletimiz bütün kurumlarıyla olayı yönetmeye, müdahale etmeye çalışıyor. Aynı şekilde de biliyorsunuz uluslararası bir dördüncü seviyede çağrıda bulunmuştur ülkemiz. Bu çerçevede Azerbaycan ilk sesi veren ülke olmuştur. Huzurlarınızda sayın cumhurbaşkanına ve bütün Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Milli yas ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar gününe kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: BAYRAĞIMIZI YARIYA İNDİRDİK

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da ABD bayrağının yarıya indirildiği görüldü.

Açıklamada, "Türkiye ile dayanışma içinde, ülkede tutulan ulusal yasa katılırken, bu trajik depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlara saygımızı göstermek için bayrağımızı yarıya indirdik." denildi.

LONDRA ve PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğindeki ve Paris Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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