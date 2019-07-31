Milli voleybolcularda hedef olimpiyatlar

31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli voleybolcular, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de düzenlenecek olimpiyat elemelerin yanı sıra 23 Ağustos-8 Eylül'de Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Şeyma, İtalya'daki hazırlık kampının kendileri açısından çok yararlı geçtiğini ifade etti.
Çin'de oynayacakları maçlara hazır olduklarını ve karşılaşmaları oynamak için sabırsızlandıklarını dile getiren Şeyma, şunları söyledi:
"Olimpiyat biletini almak istiyoruz. Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayalidir. Tabii ki Çin'de çok zorlu bir turnuva bizi bekliyor. Gruptaki ilk maçımızı Almanya ile oynayacağız. İlk maçlar çok önemlidir. O maçı kayıpsız geçmek istiyoruz. Ardından Çekya ile son gün ise ev sahibi Çin'le karşılaşacağız. Çin çok güçlü bir ekip. Kendi evlerinde olacaklarından dolayı çok daha iyi oynayacaklardır. Olimpiyatlara katılmayı çok fazla istiyoruz."
Şeyma Ercan, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi yapacak ülkelerinden biri olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bizim jenerasyonun voleybola başlamasına neden olan şey 2003'te Ankara'nın yine Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasıydı. 16 yıl aranın ardından yeniden ev sahipliği yapacağız. Çok heyecanlıyız. Kendi seyircinin önünde ve onların desteğini alarak oynamak çok farklı bir duygu. Ankara seyircisi bizim her zaman yanımızda. Çok güzel maçlar olacağını düşünüyorum."
KÜBRA AKMAN: ANKARA SEYİRCİSİ BAMBAŞKA
Milli voleybolcu Kübra Akman, Ankara seyircisinin voleybola çok iyi destek verdiğini aktardı.
Ankara'da genç ve yıldız takımlarda dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadıklarını anımsatan Kübra, "O dönemlerde inanılmaz bir atmosfer vardı. Ankara seyircisi bambaşka. Yine yanımızda olacaklarına inanıyorum. Yine bir şeyi başaracaksak, yaparsak onlarla beraber yapacağız." yorumunu yaptı.
Sezona başlarken üç hedef belirlediklerini (Voleybol Uluslar Ligi, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri ve 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası) ve bunun ilkini (Voleybol Uluslar Ligi) başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Kübra, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şimdi sırada olimpiyat elemeleri var. Daha sonra da kendi evimizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası var. İki turnuva da bizim için çok önemli. O yüzden yoğun tempoda çalışmaya devam edeceğiz. 2012'de bu başarıldı. Birinci olmak daha önce de çok zordu. Şimdi de aynı şekilde zor. Çin, iyi bir takım. Ancak imkansız diye bir şey yok. Bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz. Olimpiyatlara gidebileceğimize inanıyoruz."
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