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        Haberler Magazin Milli voleybolcu Zehra Güneş tatile çıktığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı - Magazin haberleri

        Zehra Güneş annesiyle tatilde

        Milli voleybolcu Zehra Güneş, annesiyle tatile çıktı. Anne - kız, Karadağ'ın Kotor şehrine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:24
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          A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, tatile çıktı.

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          Zehra Güneş, annesiyle birlikte Karadağ'ın Kotor şehrine gitti.

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          Zehra Güneş'in sosyel medya hesabından paylaştığı fotoğrafları, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

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          İşte yıldız voleybolcunun tatilinden diğer kesitler...

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