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        Haberler Magazin Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! "Yüzüne asit atacağım" diyen saldırgan hakkında beklenmedik karar!

        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! "Yüzüne asit atacağım" diyen saldırgan hakkında beklenmedik karar!

        Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden biri olan Hande Baladın, sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmış ve bir kişinin "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehditleriyle tedirgin anlar yaşamıştı. Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu. Saldırgan hakkında yeni karar çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:13
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        • 1

          Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya hesabından "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit eden Mustafa Neşeli polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Neşeli hakkında yeni karar çıktı.

        • 2

          İddianamede Neşeli'nin 'zincirleme silahla tehdit' suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti. Hakim karşısına çıkan Neşeli; "Bipolar hastasıyım, pişmanım, müştekiden özür diliyorum" demiş, ve sonrasında tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

        • 3

          KULÜP YÖNETİMİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

          Neşeli'nin şirketi basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden Hande Baladın'ın forma terlettiği kulübü Eczacıbaşı da şahıstan şikayetçi olmuştu.

        • 4

          TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

          Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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