Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Voleybol Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden şahıs tutuklandı! - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden şahıs tutuklandı!

        Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli Mustafa N. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli voleybolcuyu tehdit eden şahıs tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İddiaya göre, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik, Instagram kullanıcısı Mustafa N., sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı. Mustafa N., aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Mustafa N., Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N., "tehdit ve hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsasında adliyeye sevk edildi.

        REKLAM

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli Mustafa N., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Mustafa N. "Silahla tehditö suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Habertürk Anasayfa