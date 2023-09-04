2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda oynadığı tüm maçları kazarak adını son 16'ya yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem performansıyla ve hayatıyla sporseverler tarafından merak ediliyor. Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başlayan Eda Erdem Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maça çıktı.