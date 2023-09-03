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        Haberler Spor Voleybol Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt'un kariyeri

        A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt, Filenin Sultanları'nın bugünkü Avrupa Şampiyonası final maçı nedeniyle günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. 23 yaşında olan ve Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Karakurt'un hayat hikayesinden satırbaşlarını bir araya getirdik...

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        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:41
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        • 1

          Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu kupasını ülkemize getirmek isteyen millilerimizin yıldızı isimlerinden Ebrar Karakurt'un hayat hikayesini derledik!

        • 2

          MİLLİ VOLEYBOLCU EBRAR KARAKURT KİMDİR?

          Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Voleybol sahalarında pasör çaprazı mevkisinde oynayan Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

        • 3

          Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

        • 4

          Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

          EBRAR KARAKURT'UN BAŞARILARI

          2017 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası - En İyi Smaçör

          U18 Avrupa Şampiyonası - En İyi Smaçör

        • 5

          EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

          Kariyerini İtalya'da sürdüren Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rus takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olduğunu açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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