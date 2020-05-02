Ayça Aykaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının spora etkisi, evde geçen günleri ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu sürecin sporcuların performanslarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Ayça, "Her spor branşı için tabii ki zor bir süreç ama biz takım sporu yaptığımızdan normal şartlarda salonda hep beraber antrenman yapıyorduk. Şu an evimizdeyiz ve bize verilen programları yapmak durumunda kalıyoruz. Topa dokunma gibi bir şansımız olmuyor." diye konuştu.
Libero mevkisinde görev yapan 24 yaşındaki milli voleybolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Performansımızı tabii ki etkiledi. Topla antrenman yapamıyoruz. Kas kaybına uğramamak için elimizden geldiğince evde bazı egzersizler yapıyoruz. Şöyle söyleyebilirim; 3-4 hafta gibi bir dönemde eski performansımıza kavuşuruz diye umut ediyorum. Eğer ligler devam ederse belli bir hazırlık süreci verildiğinde, o süreç içerisinde hazırlığımızı yapıp devam edebiliriz. Ligler devam etmezse önümüzdeki sezon için hazırlıklarımızı sürdürmeye çalışacağız."
Evde spor dışında neler yaptığını anlatan Ayça, "Genelde kitap okumaya çalışıyorum, dizi ve film izliyorum. Onun dışında mutfakta çok zaman geçiriyorum. Çok fazla yemek tarifi deniyorum, özellikle tatlı. Ama tatlıları ben yemiyorum genellikle evdekilere yediriyorum." ifadelerini kullandı.
Ayça, "Karantina süreci sona erdiğinde ilk ne yapmak istiyorsun?" sorusuna "Karantina süreci bittiğinde salona gidip voleybol oynamak istiyorum. Çünkü inanılmaz derecede çok özledim." yanıtını verdi.
HEDEFİ MEVKİSİNDE EN İYİSİ OLABİLMEK
Bonservisi VakıfBank'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak Atlasglobal Yeşilyurt adına mücadele eden Ayça Aykaç, "Hedefim, uzun vadede kendi mevkimde en iyisi olabilmek, yakın vadede ise gelecek seneye ertelenen olimpiyatlarda kadroda yer alabilmek." şeklinde görüş belirtti.
Ayça, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesine ilişkin ise "Olimpiyatların ertelenmesi tabii ki kötü oldu. Çünkü normalde sezon içindeki performansımızla birkaç aylık antrenman sürecini devam ettirip olimpiyatlara katılacaktık. Şu anki süreç baktığınız zaman kötü gibi gözüküyor olsa da olumlu tarafları da var. Daha uzun bir çalışma sürecimiz olacak. Bunun da pozitif tarafları olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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