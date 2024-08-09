Milli voleybol takımımız, Brezilya ile bronz madalya mücadelesi verecek
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde yarın Brezilya'yla karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, (TSİ) 18.15'te başlayacak.
Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.
Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.