İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın elemelerinde tek kadınlarda Pemra Özgen, birinci turda korta çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'e 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.