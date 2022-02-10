Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası'nda ilk turda 2 numaralı seribaşı Gürcü Mariam Bolkvadze'yi 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, ikinci turda Estonyalı Elena Malygina ile karşılaştı.

İlk seti 6-0 kaybeden milli tenisçi, diğer setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Pemra Özgen​​​​​​​, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşı karşıya gelecek.