Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelere katılan dünya 206 numarası Cem İlkel, ilk turda klasmanın 141. basamağındaki Prajnesh Gunneswaran'la karşılaştı.

Maça iyi başlayan Cem İlkel, 3-0 öne geçmesine rağmen rakibine üst üste 6 oyun verdi ve ilk seti 6-3 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette de büyük üstünlük sağlayan Hintli tenisçi seti 6-1, maçı da 2-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Türkiye'yi kadınlarda ise dünya 173'üncüsü Çağla Büyükakçay ve dünya 209 numarası Pemra Özgen temsil edecek. Çağla ve Pemra eleme maçlarını yarın oynayacak.