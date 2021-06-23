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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda, kariyerinde ilk kez bu turnuvada mücadele eden dünya 238'incisi Çelikbilek, elemelerin 23 numaralı seribaşı tenisçisi Hollandalı Botic Van De Zandschulp ile karşılaştı.

Bir saat 9 dakika süren mücadele sonunda rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen Altuğ Çelikbilek, turnuvaya elemelerin ikinci turunda veda etti.