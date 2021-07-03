Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto kentindeki organizasyonda mücadele eden Altuğ, dünya eski 31 numarası Ukraynalı Sergiy Stakhovsky'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinde ikinci kez ATP Challenger finaline yükselen milli tenisçi, yarın şampiyonluk maçında Fransız Quentin Halys ile karşılaşacak.