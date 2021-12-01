Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Altuğ Çelikbilek, Ukraynalı rakibi Vitaliy Sachko'yu 6-2, 6-4'lük setlerle yenerek çeyrek finalde mücadele etmek hakkı elde etti.

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