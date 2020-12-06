Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre WT, tekvandonun tabana yayılması için dünyaca ünlü çizgi film Pijamaskeliler ile işbirliğine gitti.

Projenin tanıtımı için 9 tekvandocu seçildi. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Hatice Kübra İlgün'ün de yer aldığı projede, milli sporcu için özel bir video hazırlandı.

Videoda Hatice Kübra İlgün'ün 2 kez grand prix altın madalyası kazandığına vurgu yapılırken, milli tekvandocunun özelliği olarak "cesareti" gösterildi.