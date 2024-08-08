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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli tekvandocu Hakan Reçber, Paris 2024'te çeyrek finalde kaybetti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli tekvandocu Hakan Reçber, Paris 2024'te çeyrek finalde kaybetti

        Milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kilo çeyrek final müsabakasında Ürdün'den Zaid Kareem'e 2-0 yenilerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya şansını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:32
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        Hakan Reçber çeyrek finalde kaybetti
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber yarı finale kalamadı.

        68 kilo çeyrek final müsabakasında Ürdün'den Zaid Kareem ile karşılaşan Hakan Reçber, rakibine 2-0 mağlup oldu.

        Zaid Kareem finale çıktığı takdirde Hakan Reçber bronz madalya şansını sürdürmek için repesaj müsabakasına çıkacak.

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