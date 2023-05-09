Milli Teknolojileri Projeleri Habertürk'te tartışılıyor

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Fatih Kaçır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Deltav Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu'ndan Habertürk'te Kübra Par ve Güntay Şimşek'e açıklamalar

"1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ BAŞVURDU"

İşte programa katılan konuklardan açıklamalar:

SELÇUK BAYRAKTAR: Genç kardeşlerimizin emekleri çok kıymetli. Dünyada yüksek teknoloji geliştiren şirketlere baktığınızda hepsi çekirdekten kurulmuş. Biz bununla alakalı TEKNOFEST'in adeta ruhu olan yarışmalarla ilgili ilk yıldan itibaren çaba sarfettik. İlk yıl havacılık festivali gibi algılandı. Özel belgeseller yaptırdık. Genç kardeşlerimizin hikayelerini anlatan programlar yaptık. En nihayetinde bu hava gösterileri o kadar etkili oluyor ki, daha fazla akılda kalan onlar oluyor. Ama artık 6. yılındayız ve TEKNOFEST'te bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci proje hazırlayıp başvurdu. Kendi girişimini kurmuş takımlar da gelmeye başladı. Bunlar yavaş yavaş dünyada büyük işler başardıkça, bunların sonuçları ortaya çıktıkça kendilerini daha fazla duyuracaklardır. Bir yandan bunu toprağa tohum atmak gibi bakacak olursak bu gayretimize devam ediyoruz. 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Milli teknoloji üreten firmaların da gösterileri var. Yarışma çadırlarına milletimizin çok büyük rağbet gösterdiğini görüyorum. Teknoloji festivali dünyada TEKNOFEST'le başladı.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN TEVECCÜH GÖRÜYOR"

FATİH KAÇIR: Bundan 30 yıl önce Türkiye'de milli teknoloji projeleri bu kadar gündemde değildi. Hep birlikte gayret ettik. 2018-2023 arasında 20 bin öğrenciden 1 milyon yarışmacıya çıkmışız. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Bizim düzenlediğimiz roket yarışmasına sadece 550 takım katılıyor. Hem kendi tarihimizde hem de dünyada eşi benzeri olmayan teveccüh görüyor.

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