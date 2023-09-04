Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Milli takımın yıldızı Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! Ülkesinden ceza aldı ve sığınmacı oldu! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanı Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! Küba'dan ceza aldı, sığınmacı oldu!

        Filenin Sultanları'nda forma terleten ve başarılı performansıyla göz dolduran Melissa Vargas, voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Küba asıllı Türk milli voleybolcu Vargas'ın duyulmamış hayat hikayesini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 00:02 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Filenin Sultanları'nda forma giyen yetenekli voleybolcu Melissa Vargas, son zamanlarda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olan Vargas'ın bilinmeyen hayat hikayesini haberimizin devamında sizler için derledik. İşte Küba asıllı Türk milli voleybolcu Melissa Vargas'ın hayatı...

        • 2

          16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan isim, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. O zamanlardan bile Vargas'ın çok başarılı bir kariyeri olacağı belliydi.

        • 3

          Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. Başarılı isim 14 yaşında geldiğinde tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" diyordu. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çeken ilk isim Melissa Vargas'tı.

        • 4

          Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu. 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a gitti.

        • 5

          16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını kanıtladı ve voleybol camiasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinin zirvesine tırmanırken Çekya'da sakatlandı. Tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

        • 6

          Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.

        • 7

          "Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan isim Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

        • 8

          2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu Milletler Ligi'ne yetişti ve sahada fırtınalar estirdi.

        • 9

          1.94 boyundaki pasör çaprazı Melissa Vargas, şampiyonluğun alındığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde "En değerli oyuncu" unvanına da sahip oldu.

        Melissa Vargas kimdir?
        Melissa Vargas kimdir?
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        41 kere maşallah!
        41 kere maşallah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Habertürk Anasayfa