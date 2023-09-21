Milli takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
A Milli Futbol Takımı'nı yeni teknik direktörü İtalyan antrenör Vincenzo Montella oldu. Ülkemizde geçtiğimiz 2 yılda Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Montella'nın, Stefan Kuntz'dan boşalan göreve getirildiği açıklandı. İşte, milli takımımızın yeni antrenörü Vincenco Montella hakkında bilgiler...
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Futbolculuk kariyerinde Avrupa'nın en önemli forvetlerinden biri olan ve teknik direktör olarak da Fiorentina, Milan ve Sevilla gibi büyük kulüplerde görev alan Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü oldu. İşte, Montella'nın hayat hikayesinden bilgiler...
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VINCENZO MONTELLA KİMDİR?
Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 yılında İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine o dönem 3. Lig'deki Empoli'de başlayan Montella, 1996 yılında Serie B'de mücadele eden Genoa'ya transfer oldu. İlk sezonnun attığı 21 gol Sampdoria'nın dikkatini çeken Montella, ilk kez Serei A'da forma giydi.
1999 yılında Sampdoria'dan efsanesi olacağı Roma'ya 15,3 milyon Euro karşılığında transfer olan golcü oyuncu, başkent ekibinin 2001 yılındaki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
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Montella İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen terleten Montella, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.
Vincenzo Montella 2009'da Roma formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.
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MONTELLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktör olarak sırasıyla Catania, Fiorentina, Milan ve Sevilla'da görev yapan Montella son olarak Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u çalıştırdı.
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Samet Aybaba'nın yerine göreve başladığı Adana Demirspor'da, ilk sezonu ligi 9. sırada, ikinci sezonu ise 4. sırada noktalamış ve Mavi Şimşekler'in tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında oynamasını sağlamıştı.
Vincezo Montella ve Adana Demirspor'un yolları ise 12 Haziran 2023 tarihinde kulüpten yapılan açıklama ile karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.