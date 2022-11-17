Çekya ile 19 Kasım'da Gaziantep'te hazırlık maçı oynayacak A Milli Futbol takımı, mücadele için kente geldi. Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse götürüldü. Taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan milli takım kafilesine baklava ikram edildi. Ayrıca davul-zurna eşliğinde otobüse binen futbolcular ve teknik heyet konaklamak üzere otele geçti.

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