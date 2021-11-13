2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın Cebelitarık'ı 6-0 yenmesinin ardından grubun görünümünü derledik...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda 19

2 - Türkiye 18

3- Norveç 18

4 - Karadağ 11

5 - Letonya 5

6 - Cebelitarık 0

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU BU AKŞAMKİ MAÇLAR

Türkiye-Cebelitarık maçı 6-0 Türkiye'nin galibiyeti ile biterken, Norveç-Letonya maçı 0-0 sona erdi. Karadağ-Hollanda maçı ise bu akşam 22:45'de başlayacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU KALAN MAÇLAR (16 KASIM)

Hollanda-Norveç

Karadağ-Türkiye

Cebelitarık- Letonya