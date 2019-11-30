NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan),B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka),C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya),D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya),E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti),F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak. İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.