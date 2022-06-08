Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.
Gruptaki ikinci maçını da kazanan Türkiye 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Faroe Adaları'nı 1-0 yendi. Lüksemburg 6 puan ve averajla Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı konuk edecek.
DOĞUKAN SİNİK İLK GOLLERİNİ KAYDETTİ
A Milli Takım ile üçüncü maçına çıkan Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk gollerini Litvanya'ya attı.
Milli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Doğukan, mücadelenin 2 ve 14. dakikalarında attığı gollerle Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi.
EREN ELMALI VE CENK ÖZKAÇAR İLK KEZ MİLLİ OLDU
A Milli Takım'ın Litvanya ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.
Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 58. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren'i, 76. dakikada da Ozan Kabak'ın yerine Cenk Özkaçar'ı oyuna sürdü.
SERDAR DURSUN 6. MAÇINDA 6. GOLÜNE ULAŞTI
A Milli Takım'ın hücum oyuncularından Serdar Dursun, attığı iki golle milli takımdaki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Serdar, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 6. maçta 6 gole ulaştı.
İKİNCİ YARI KAPTANLIK KAAN AYHAN'DA
A Milli Takım'da kaptanlık bandını ikinci yarıda savunma oyuncularından Kaan Ayhan taktı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kaptan Hakan Çalhanoğlu devre arasında yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı. İkinci 45 dakikada kaptanlığı Kaan Ayhan yaptı.
YUNUS AKGÜN İLK GOLÜNÜ ATTI
A Milli Takım formasını Litvanya karşısında ikinci kez giyen Yunus Akgün, ay-yıldızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Mücadelenin 46. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Yunus, 89. dakikada fileleri havalandırdı.
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