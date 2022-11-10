Milli Takım kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın, 16 Kasım Çarşamba günü İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

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