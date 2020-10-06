Almanya ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında oynanacak hazırlık maçında 300 seyirciye izin verildi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.

Kentte 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının son 7 günde 35'in üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, bundan dolayı stada yarın en fazla 300 seyircinin alınmasına izin verilebileceği kaydedildi.