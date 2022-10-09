EURO 2024 Elemeleri'nde kura çekimi gerçekleşti ve A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Elemelerde D Grubu'nda yer alacak Türkiye; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele edecek. Kura çekiminin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve teknik direktör Stefan Kuntz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi: Daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum "Diğer gruplara baktığımızda daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olsun. Burada hedef 24 takım arasında olmak. Bunu da başaracak gücümüz var. Geçmişte bu başarıları gösterdiler, şimdi de aynısını tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'nın en genç milli takımlardan birine sahibiz. Bunun da avantajını kullanmak istiyoruz. Yapmamız gereken şey birlik ve beraberlik içinde olmak. Vazgeçmeyeceğiz, hepimiz aynı gemideyiz. İstikrarlı olursak Türk Milli Takımının başaramayacağı şey yok. Biz bunları yaparken önce Türk milletine güvenmemiz lazım. Avrupa'nın her yerinde seyircimiz var. Bizim yapmamız gereken şey gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında takımı desteklemek. Bu destek bize daha büyük gurur verecek, futbolcuları motive edecek. 24 takım arasında olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. En önemli konulardan biri şu; kulüplerimiz ve onların yurt dışında elde ettiği başarılar halkımızı heyecanlandırıyor. Milli takımın başarıları milletimizi heyecanlandırıyor. Ne zaman el ele verirsek o zaman bunu başarırız. Bir olursak her şeyi başarırız. Geçmişe bakmak yerine ileriye bakıyoruz. Hocamızın da Alman Ümit Milli Takımında önemli başarıları var. Bizim de gençlere yönelik onun tecrübelerinden daha fazla yararlanmamız gerekiyor."

Hamit Altıntop: Psikolojik üstünlüğümüz var "Ortam çok güzel. Burada yer almamız, ilgi görmemiz, şampiyonanın Almanya'da olması bizim için önemli. Burada çok insanımız var. Burada bayrağımızı yükselten her alanda başarılı olanlar var. 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'na katılamamıştık. Kuradan sonra psikolojik bir üstünlüğümüz var. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Türkiye bir futbol ülkesi. O güçle, o tutkuyla o sevgiyle umuyorum Milli Takımı oraya ulaştırırız. Uluslar Ligi'nde hedef liderlikti ve başardık. Son iki maç üzücü ve şaşırtıcıydı. Tarihimizde maalesef böyle maçlar, böyle anılar olmuştur. Biz ayağa kalkmayı biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Hedefimiz çok çok yüksek. Sadece biraz daha dengeli, istikrarlı, kendimizi ifade edebilecek bir şekilde oturtabilirsek ana hedefimiz her turnuvaya katılmak. Bunu da başarabiliriz. 2008'de biz Hırvatistan'ı o çok özel maçta elemiştik. O gün bugündür Hırvatistan ilerliyor. Biz de o günden beri istediğimiz hedefleri istikrarla yakalayamadık. Hırvatistan bir örnektir. Bazı şeyleri bazı ülkelerden örnek alabiliriz."

Stefan Kuntz: Ders çıkardık "Daha zor gruplar vardı. Bu nedenle memnunuz ama burada önemli olan iyi çalışmak ve istediğimizi alıp turnuvaya gitmek. 6 ay içinde resmi maçlara başlayacağız. Çok genç bir takımımız var. Olumlu kullanıp istikrarlı olmamız gerekiyor. Son maçlardaki durumlardan dersimizi çıkardık. Bundan sonra buna göre hazırlanacağız. Pozitif düşünürsek Uluslar Ligi'nde lig yükseldik. Bizim ana hedefimiz buydu. Ders çıkardığımız konu, rakip kim olursa olsun yüzde yüzü vermek gerektiği. Maçlara iyi hazırlanırsak bu genç takımla istikrarlı bir şekilde oyunu sahaya yansıtacağız. İki hayalim vardı birincisi milli takım görevinde Türkiye'de çalışmak. İkincisi de Türkiye ile Almanya'da turnuvaya katılabilmek. İkincisini de başaracağımıza inanıyorum. Son maçtan sonra başkanımızla istişare ettik. Başkanımız, 'Almanca konuşsanız yanlış anlaşılmalardan bazı sıkıntıları engelleyebilir miyiz?' diye sordu. Biz de bunun daha doğru olacağını düşündük."