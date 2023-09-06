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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milli Takım'ı, Bando Es-Es karşıladı - Futbol Haberleri

        Milli Takım'ı, Bando Es-Es karşıladı

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kente geldi. Eskişehir'de Millileri, Bando Es-Es karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:20 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:22
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        Millileri, Bando Es-Es karşıladı
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        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kente geldi.

        Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

        Milliler, otel önünde Bando Es-Es'in marşlarıyla karşılandı. Milli futbolcular, Bando Es-Es üyeleri ve kendilerini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

        Ay-yıldızlılar, yarın Eskişehir Yeni Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma saatini bekleyecek.

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