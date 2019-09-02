02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
İdman öncesinde milli takım oyuncuları basın mensuplarına toplu fotoğraf verdi.
Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Abdülkadir Parmak, Mert Çetin ve Emre Kılınç da idmanda yer aldı.
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Oğuzhan Özyakup çalışmada yer almadı.
Ay-yıldızlı ekipte, dün kulüp takımlarıyla maçlarını oynayan Emre Belözoğlu, Abdülkadir Parmak, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Deniz Türüç ise takımdan ayrı olarak yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmayan ancak idmana gelen Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz ile saha kenarında konuştu.
Milli takımın çalışmasını, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.
A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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