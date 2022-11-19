Tayyip Talha Sanuç, elde edilen galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Gösterilen misafirperverlik için Gaziantep halkına teşekkür eden Sanuç, şöyle konuştu:
"Güzel bir destek vardı. Geldiğimiz günden beri bize karşı çok sıcak kanlı davrandılar. Bu güzel galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Benim için de özel bir maçtı, ilk milli formamdı. Çok mutluyum. Bunu benim için bir başlangıç olarak görüyorum. İnşallah daha nice başarılı maçlara."
Sanuç, milli formayı ilk kez giymesiyle ilgili bir soruya, "Çok mutlu ve gururluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Ama bu sadece bir başlangıç. Bundan sonra daha çok çalışacağım ve milli formayı temsil etmek için mücadele edeceğim." diye yanıt verdi.
Samet Akaydin ise kendisi adına çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "İlk kez milli takım forması giydim. Bunun için çok mutluyum. Tabii ki galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Verdikleri destek için Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum. Sahada çok iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.
Diyarbakır'da oynanan İskoçya maçından sonra 2. galibiyetin kendilerine moral olduğunu anlatan Akaydin, şunları kaydetti:
"Bu galibiyetler aslında bizim arkadaşlığımızı pekiştiriyor. Hazırlık maçı deyip geçmemek lazım. Bu galibiyetler, elemelerden önce neler yapabileceğimizi gösteriyor. Beraberliğimizi pekiştireceğiz, devam edeceğiz. Güzel bir ortam yakaladık, İnşallah bunu resmi maçlara da yansıtırız."
Onur Bulut da çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Güzel ortamlardan güzel 2 maç çıkardık. 2 maçta da çok iyi oynadık, çok iyi pres yaptık. Ortam da aslında gerçekten çok iyiydi. Grup olarak sahada çok iyi işler yaptık. 2 maçta da iyi oynadık, hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah elemelere kadar böyle devam ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çok iyi mücadele etti."
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