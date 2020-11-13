UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rusya'yı ağırlayacak olan A Millî Takımımız'da sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı açıklandı.

Kampa dün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise bu akşam yapılan saha çalışmasında yer aldılar.